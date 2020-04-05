رئيس المجلس الأعلى للآثار: ترقبوا المزيد من الاكتشافات الجديدة فى مصر.. صور

كتب محمد تهامى زكى

كشف الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، عن وجود المزيد من الاكتشافات الأثرية الجديدة فى مصر، بعد الاكتشافات الأخيرة فى مقبرة سقارة.





ونشر رئيس المجلس الأعلى للآثار، عبر حسابه على انستجرام وفيس بوك، صورا له خلال عمله متعلقا فى "حبل" فى موقع الاكتشافات الأثرية فى مقبرة سقارة، صحبها بتعليق: "بكل حب، نقدم لكم مصر وأحدث اكتشافات جديدة، ترقبوا المزيد من الاكتشافات".





من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للأثار، إن فكرة الجولة الافتراضية بالمواقع الآثرية فى مصر، جاءت بعد اجتماع جمع وزير الآثار به، وهى جولة توضح كافة جوانب المقابر والأماكن الأثرية من خلال تصويرها بطريقة تتيح رؤيتها من كافة الزوايا، وتم تحديد المقابر والأماكن التى سيتم تطيبق تلك الخدمة فيها، حيث سيتم إطلاق هذه الخدمة على كل وسائل الاتصال والسوشيال ميديا.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أمس السبت، أن هناك أنواع للجولة الافتراضية، أولها هو جولة عادية توضح كافة الجوانب ويتم توضيح اسم المقبرة ومعلومات عنها، والنوع الثانى سيكون مثل الفيلم الوثائقى يوضح كل شئ عن المتاحف والأماكن الأثرية، وتم عملها كحلقات يتم إطلاق يوميا الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والهدف منها أن يرى العالم كله الأثار المصرية من منزله وفى مكانه، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، أن هناك فريق عمل كبير يعمل من أجل إنجاح هذه الفكرة لكى يراها العالم كله ويتم تذكير كل الدول بتاريخ مصر وعراقتها، وحتى يكون هناك جسور مستمرة بين الراغبين فى زيارة الأثار المصرية وتلك الأماكن فى ظل ظروف الحجر المنزلى.







