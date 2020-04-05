اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس المجلس الأعلى للآثار: ترقبوا المزيد من الاكتشافات الجديدة فى مصر.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 04:45 م
رئيس المجلس الأعلى للآثار: ترقبوا المزيد من الاكتشافات الجديدة فى مصر.. صور الدكتور مصطفى وزيرى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، عن وجود المزيد من الاكتشافات الأثرية الجديدة فى مصر، بعد الاكتشافات الأخيرة فى مقبرة سقارة.

dr_mostafa_waziry_92172798_1690251867792233_3724064561219797720_n
 
ونشر رئيس المجلس الأعلى للآثار، عبر حسابه على انستجرام وفيس بوك، صورا له خلال عمله متعلقا فى "حبل" فى موقع الاكتشافات الأثرية فى مقبرة سقارة، صحبها بتعليق: "بكل حب، نقدم لكم مصر وأحدث اكتشافات جديدة، ترقبوا المزيد من الاكتشافات".
 
dr_mostafa_waziry_91934203_148165313366767_4196090661775458574_n
 

من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للأثار، إن فكرة الجولة الافتراضية بالمواقع الآثرية فى مصر، جاءت بعد اجتماع جمع وزير الآثار به، وهى جولة توضح كافة جوانب المقابر والأماكن الأثرية من خلال تصويرها بطريقة تتيح رؤيتها من كافة الزوايا، وتم تحديد المقابر والأماكن التى سيتم تطيبق تلك الخدمة فيها، حيث سيتم إطلاق هذه الخدمة على كل وسائل الاتصال والسوشيال ميديا.

dr_mostafa_waziry_92059987_541101443204632_2634909420554325724_n
 

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أمس السبت، أن هناك أنواع للجولة الافتراضية، أولها هو جولة عادية توضح كافة الجوانب ويتم توضيح اسم المقبرة ومعلومات عنها، والنوع الثانى سيكون مثل الفيلم الوثائقى يوضح كل شئ عن المتاحف والأماكن الأثرية، وتم عملها كحلقات يتم إطلاق يوميا الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والهدف منها أن يرى العالم كله الأثار المصرية من منزله وفى مكانه، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم.

 

dr_mostafa_waziry_91819123_641930946540646_4882675899021237770_n
 

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، أن هناك فريق عمل كبير يعمل من أجل إنجاح هذه الفكرة لكى يراها العالم كله ويتم تذكير كل الدول بتاريخ مصر وعراقتها، وحتى يكون هناك جسور مستمرة بين الراغبين فى زيارة الأثار المصرية وتلك الأماكن فى ظل ظروف الحجر المنزلى.

dr_mostafa_waziry_92462608_745444792658391_4280180802176446599_n
 

dr_mostafa_waziry_91640994_2716498951752766_3176267472162598432_n

 
5555
 

 

 

 


مصطفى وزيرى

الدكتور مصطفى وزيرى

مجلس الاثار

المجلس الأعلى للاثار

مقبرة سقارة

سقارة

وزارة الاثار

وزارة السياحة والاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة