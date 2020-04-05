اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس"الأعلى للإعلام": سنتخذ عقوبات رادعة ضد القنوات حال استضافة غير المختصين

الأحد، 05 أبريل 2020 06:32 م
رئيس"الأعلى للإعلام": سنتخذ عقوبات رادعة ضد القنوات حال استضافة غير المختصين المجلس الأعلى للإعلام -صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس يتابع كل ما ينشر أو يبث على كافة الوسائل بشأن مستجدات فيروس كورونا، مشددا على أن المجلس سعاقب كل المخالفين لتعليماته و كل من ينشر معلومات غير رسمية او يستعين بغير المختصين وخاصة فى تناول أزمة كورونا .
 
وشدد مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة التزام الصحف ووسائل الاعلام المرئية و المسموعة بالتزام الدقة و المهنية فى نقل المستجدات بشأن فيروس كورونا.
 
ولفت مكرم محمد أحمد إلى أن من ضمن الضوابط التى وضعها المجلس لتنظيم عمل البرامج و خاصة البرامج الطبية بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله،وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
 
 و تابع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : " معدو البرامج هم المسئولين، نطالب بعدم ظهور غير المختصين وأصدرنا تعليمات عامة بخصوص هذا الشأن، لا أستطيع أن أمنع أحد الا بإتهام رسمى ، وحال رصد أى مخالف أو ثبت وجود حالات مخالفة لقرارات المجلس سنتخذ اجراءات رادعة ضدهم".
 
 

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

الاعلى للاعلام

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة