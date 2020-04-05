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دليفرى الخير.. مبادرة لإرسال المنتجات الغذائية للمواطنين لتقليل التجمعات بالإسكندرية

الأحد، 05 أبريل 2020 11:11 م
دليفرى الخير.. مبادرة لإرسال المنتجات الغذائية للمواطنين لتقليل التجمعات بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أطلق عدد من الشباب المتطوعين بمحافظة الإسكندرية مبادرة بعنوان "دليفرى الخير لخدمة مصر"، تهدف هذه المبادرة للحد من النزول فى الشوارع وتقليل التجمعات وزحام الأسواق وضمان اتباع إجراءات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتهدف المبادرة لتوفير السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعارها الطبيعية دون وسيط أو أى ربح وذلك للحد من التجمعات فى الأسواق وازدحام الشوارع، بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة أهالينا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية قد أطلقت مبادرة بعنوان "تجار تعمل من أجل الوطن" بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، التى تهدف إلى تكاتف التجار مع الوطن لتوفير كافة السلع الغذائية بجميع الأسواق.

وقال بيان شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن المبادرة ستكون خلال الفترة التى يمر بها الوطن وهى فترة شديدة الحساسية التى يجب فيها أن يتكاتف الجميع حول الوطن .

وكانت شعبة البقالة والمواد الغذائيه بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أعلنت أنها فى انعقاد دائم لمتابعه أى نقص فى السلع الغذائية فى كافة أنحاء المحافظة.

وأضافت الشعبة فى بيان لها أنه تم تخصيص فريق عمل يعمل على حصر الأسعار وتوافر السلع فى المخازن كافة أنحاء المحافظة ولم يتم رصد أى ارتفاع للأسعار فى أى مكان وهناك التزام كبير من التجار بالأسعار، وأكد البيان أنه لدى الباعة إحساس بالوطنية لدى لم يتم رؤيتة من قبل منهم يسعون الى تخفيض الأسعار من قبلهم والتنازل عن جزء من هامش الربح احساسا بالمسئوليه الوطنية تجاة الشعب والدولة .

كما رحبت الشعبة بقرار وقف تصدير البقوليات خلال الأزمة التى تمر بها مصر وذلك من قبل الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة.

يذكر أن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، قال إن العاملين فى القطاع التجارى من تجار جملة وتجزئة وتجارة الأغذية وأصحاب المصانع هم الجنود المجهولة فى ظل هذه الأزمة التى تعيشها مصر حاليا، مؤكدا أن الغرفة التجارية تقدر دورهم ومجهودهم وتضحياتهم فى سبيل توفير احتياجات المواطنين من مأكل ومشرب.


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