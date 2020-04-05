دراسة للاتحاد الأفريقي:20 مليون وظيفة مهددة بسبب كورونا وخسائر 270 مليار دولار

(رويترز)

توقعات دراسة حديثة للاتحاد الأفريقي أن يفقد نحو 20 مليون وظيفة مهددة في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرا إلى أن الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارة ستنكمش 3% في المتوسط.

كما توقعات الدارسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما بين 20% و30% من الإيرادات المالية، مضيفة :"قد يختفي ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وأضافت :"من المتوقع تراجع التجارة 35 % من مستويات 2019، مع خسائر 270 مليار دولار".

جدير بالذكر أن أن مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي علقت عمل موظفيها داخل مقر المنظمة بأديس أبابا لمدة ثلاثة أسابيع قابله للتجديد، على أن يستمروا في ممارسة كافة أعمالهم من خلال بقائهم في بيوتهم عبر شبكة الإنترنت، مع السماح لهم بالتواجد في المنظمة للأعمال الضرورية، وذلك اتباعا لسياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان المترجم الخاص لرئيس المفوضية موسي فكي محمد قد أصيب بفيروس كورونا .

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريك، قد أعلن الشهر الماضي إغلاق مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر دوياريك "لزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر أمام عامة الناس وتعليق جميع جولات الزيارة حتى إشعار آخر".