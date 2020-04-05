دراسة للاتحاد الأفريقي:20 مليون وظيفة مهددة بسبب كورونا وخسائر 270 مليار دولار

توقعات دراسة حديثة للاتحاد الأفريقي أن يفقد نحو 20 مليون وظيفة مهددة في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرا إلى أن الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارة ستنكمش 3% في المتوسط.
كما توقعات الدارسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما بين 20% و30% من الإيرادات المالية، مضيفة :"قد يختفي ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وأضافت :"من المتوقع تراجع التجارة 35 % من مستويات 2019، مع خسائر 270 مليار دولار".
جدير بالذكر أن أن مفوضية منظمة الاتحاد الأفريقي علقت عمل موظفيها داخل مقر المنظمة بأديس أبابا لمدة ثلاثة أسابيع قابله للتجديد، على أن يستمروا في ممارسة كافة أعمالهم من خلال بقائهم في بيوتهم عبر شبكة الإنترنت، مع السماح لهم بالتواجد في المنظمة للأعمال الضرورية، وذلك اتباعا لسياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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