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خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل الدير الأحمر بسوهاج

الأحد، 05 أبريل 2020 07:59 م
خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل الدير الأحمر بسوهاج الدير الاحمر
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة للدير الأحمر فى سوهاج، حيث تم إطلاق الزيارة الافتراضية اليوم بالتعاون مع متحف جامعة هارڤيرد، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وموقع Experience Egypt، وهو أحد أهم وأجمل الأديرة فى مصر، شيد أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر فى تشييده ولهذا سمي بهذا الاسم.

ويمكنكم مشاهدة الدير من خلال اللينك https://bit.ly/2kXnpqg، كما يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على فيس بوك وتويتر وإنستجرام يوميا في تمام الساعة السابعة مساء وذلك لمشاهدة موقع أثرى جديد.

ويأتى ذلك في إطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين، ويقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسه والحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

الكنيسة الرئيسية: هي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء. الحصن: يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه.


الدير الاحمر

السياحة

اخبار مصر

زيارة افتراضية

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