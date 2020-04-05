خروج أصغر طفلة من مستشفى الحجر الصحي بقها

القليوبية إبراهيم سالم

من قلب الأزمات يولد الأمل.. هذا ما يمكن أن يطلق على خروج أصغر حالة كانت مصابة بفيروس كورونا وموجودة بالحجر الصحي بمستشفى قها المركزي بالقليوبية، والتي تعافت بشمل تام، وتم السماح لها بمغادرة المستشفى مساء اليوم.

أكد الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها المركزي، أن الطفلة "مانويلا" صاحبة الـ4 سنوات، ومن سكان منطقة التجمع الأول بالقاهرة، أتت إلى المستشفى برفقة والدتها وخالها، حيث اشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بعد أن خالطوا الأب، حيث حضرت إلى المستشفى في 27 مارس الماضي، وظلت تحت المراقبة على مدار 9 أيام متواصلة.

وتابع "سعد" لـ "اليوم السابع"، أنه تم عمل سحبتين للطفلة الأولى كانت نتيجتها سلبية، والثانية أيضًا كانت نتيجتها سلبية، إلى أن تم السماح لها بمغادرة المستشفى ضمن 3 حالات غادرو المستشفى اليوم الأحد، هي وخالها "أبانوب" وحالة ثالثة أحمد محمد فرح.

وأوضح، أنه تم عمل سحبات للأم وللأسف ثبت إيجابيتها وهي الآن تمكث بالمستشفى للعلاج، مشيرًا إلى أن حالة الطفلة "مانويلا" أثرت في الطاقم الطبي بالمستشفى ككل حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا وحبًا أكبر من الجميع، إلى أن تم تنظيم حفلة لها وقت إعلان مغادرتها المستشفى.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الطفلة إيمانويلا بعد تعافيها



الطفلة إيمانويلا بعد تعافيها 1



الطفلة إيمانويلا بعد تعافيها 2



الفريق الطبي بستشفى قها