خبراء: إسبانيا فى الحجر الصحى بسبب "كورونا" حتى يوليو

كتبت فاطمة شوقى

أكد العديد من الخبراء أن إسبانيا التى تعتبر ثانى أكثر الدول الأوروبية التى تعانى من فيروس كورونا ، ستستمر فى العزل والحجر الصحى حتى يوليو القادم، وأفضل سيناريو لها سيكون انتهاء الفيروس فى الأسبوع الثانى من يونيو، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الخبراء منهم من جامعة هوبكنز ، بالولايات المتحدة الأمريكية ، يرون أن مد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز حالة الطوارئ والحجر الصحى للبلاد حتى آواخر أبريل بسبب فيروس كورونا، لن يكون الأخير، وأن مدة العزل ستكون أطول.

وقال معهدMoneycontrol أن هناك العديد من المصادر التى تؤكد انتشار الفيروس فى إسبانيا حتى يونيو، كما هو الحال فى إيطاليا، التى شهدت ذورة العدوى فى الأسبوع الثالث من هذا الشهر، وبما إن إسبانيا تلحق إيطاليا فلا يفرق عنها سوى أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن محللين من مؤسسة بارون الإسبانية ، ومن بنك دويتشه ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة أتلانتا، يرون أن إسبانيا وفرنسا يرفعان القيود اعتبارا من 18 مايو ، وفى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية سيكون من 22 مايو والمملكة المتحدة بدءا من 23 مايو، ولكن هذا ليس صحيحا، إنما التقديرات الصحيحة إن إسبانيا لن تخرج من العزل حتى 15 يونيو، بالنسبة لألمانيا حتى 19 يونيو كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أدنى حصيلة منذ عشرة أيام تعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 12418 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 130759 حالة.