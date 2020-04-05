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حملة على أسواق المراغة تكشف استيلاء صاحبى مخبز على دقيق مدعم بـ87 ألف جنيه

الأحد، 05 أبريل 2020 06:20 م
حملة على أسواق المراغة تكشف استيلاء صاحبى مخبز على دقيق مدعم بـ87 ألف جنيه جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال سوهاج، حملة مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالمحافظة، وذلك فى إطار تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وحفاظاً على صحة المواطنين.

ترأس الحملة حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وأشترك فيها مفتشى التموين، ومراقبى الأغذية، والطب البيطرى بالمراغة، وذلك للمرور على الأسواق والمحلات والباعة الجائلين بنطاق مدينة المراغة.

وأسفرت جهود الحملة، عن تحرير محضر لصاحب مستودع دقيق استولى على كميات كبيرة من الدقيق المدعم بإجمالى مبلغ 34 ألفا و790 جنيها، وتم تحرير محضر لصحاب مستودع استولى على كميات من الدقيق، بإجمالى مبلغ 52 ألفا و500 جنيه وتم تحرير 3 محاضر لأصحاب المحلات التجارية لعدم الالتزام بالأسعار وتم تحرير 9 محاضر للمخابز البلدية، من بينها 5 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر نقص وزن، ومحضرى عدم مطابق للموصفات تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة المختصة.

ومن جانبه شدد رئيس المركز على ضرورة بالمتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق وتفعيل الدور الرقابى، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

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جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة

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المراغة

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الرقابة الإدارية

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