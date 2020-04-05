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حماية الشواطئ: معدلات التنفيذ بمشروعاتنا تسير وفق المعدل الزمنى

الأحد، 05 أبريل 2020 12:00 ص
حماية الشواطئ: معدلات التنفيذ بمشروعاتنا تسير وفق المعدل الزمنى المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها بما يتناسب مع معدلات التنفيذ، وأنه تم التنبيه على كافة مديري العموم بالإدارات المختلفة للهيئة بضرورة التأكد من تنفيذ اجراءات الوقاية للعاملين فى المشروعات ضد كورونا.
 
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.
 
يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
يذكر أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية على اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

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