حكومة بيرو: أيام خروج للرجال وأخرى للنساء لمكافحة كورونا

وكالات

إتخذت حكومة بيرو، مجموعة من الإجراءات الإحترازية للوقاية من تفشى فيروس كورونا بين سكان البلاد، منها تحديد أيام لخروج النساء من المنازل،وأخرى للرجال، وذلك بهدف تقليل الكثافة في الشوارع والأسواق.

ووفقا لما تداولته وكلات الأنباء، يتيح قرار حكومة بيرو، للرجال مغادرة المنزل أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، أما أيام النساء فهى الثلاثاء والخميس والسبت.

ويأتي الإجراء الجديد، الذي يبقى بمقتضاه الرجال والنساء على حد سواء في المنزل أيام الأحد، بعدما فرضت بنما إجراء مماثلًا قبل يومين؛ جراء فشل واسع النطاق في فرض حجر صحي شامل لأجل غير مسمى.

وبرر رئيس بيرو مارتن فيزكارا، القرار، بالقول إن الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس المطبقة حتى الآن، لم تؤت النتائج المنشودة.

وقال فيزكارا، إن المواطنين المخول لهم العمل خلال فترة الحجر، كالعاملين بالصيدليات والبنوك، وكذلك أولئك العاملون بقطاع الإنتاج الغذائي، سيتم إعفاؤهم من هذا الإجراء.

وكان قد تم إلقاء القبض على مئات الأشخاص في كل من بيرو وبنما، في الأيام القليلة الماضية؛ لانتهاكهم الكثير من حالات حظر التجوال العام، وأكدت بيرو وبنما تسجيل 3400 و1500 حالة إصابة بالفيروس على التوالي.