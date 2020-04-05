اليوم السابع
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حكومة الإمارات توجه مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي

الأحد، 05 أبريل 2020 01:47 م
حكومة الإمارات توجه مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت الحكومة الإماراتية ، فى خبر عاجل، اليوم الاحد، بتوجيه مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى إطار جهود احتواء تداعيات كورونا ، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مبادرة "الإجازة المبكرة"، وفق البيان الإماراتية.

تهدف المبادرة إلى تمكين من يرغب من العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

تأتي المبادرة في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جهة أخرى، اتخذ طيران الإمارات، جملة من التدابير الوقائية فى جميع رحلاتها المزمع تنظيمها ابتداء من يوم الغد، نحو عدد من الوجهات الأوروبية، احترازاً من تفشى فيروس كورونا وحماية للمسافرين وأطقم الطائرة.

ومنعت الشركة توفير الجرائد والمجلات وغيرها من المواد المطبوعة على متن رحلاتها الاستثنائية التي تقرر تنظيمها ابتداء من الغد إلى عدد من الوجهات.

وأوضحت طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، أنها قررت أيضاً تعديل طريقة تقديم وتغليف الوجبات والمشروبات على متن الطائرة، بهدف التقليل من لمس الموظفين أو المضيفات لها أثناء تقديمها، منعاً لانتقال العدوى بين المتواجدين في هذه الرحلات من المسافرين أو أطقم الخدمة.

وقالت إن صالات الإمارات في المطار وخدمة السيارة مع سائق المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ودرجة رجال الأعمال، غير متوفرة خلال هذه الفترة فقط، مشيرة إلى أن جميع طائرات طيران الإمارات تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم محسنة في دبي بعد كل رحلة.

ودعت الشركة، المسافرين الراغبين في الحجز على إحدى هذه الرحلات إلى التحقق من الأهلية من خلال مراجعة إرشادات حكومة البلد المعني ومعايير الدخول على صفحة معلومات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، لضمان المقدرة على السفر، لافتة إلى أن المسافرين ليسوا بحاجة للاتصال بسفاراتهم للحصول على أي أذونات أو وثائق سفر أخرى.

 


الامارات

الموظفين فى الامارات

كورونا

الخليج

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