يٌُشار إلى أنه تم تسجيل 3357 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء تفشي الفيروس، فيما خرج ما يصل إلى 194 شخصا من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، بينما توفي 29 مريضًا.

كما أنه تم الإبلاغ حتى صباح أمس السبت،  عن 4731 حالة إصابة بالفيروس في روسيا، معظمها في العاصمة موسكو . 