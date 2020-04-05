موسكو (أ ش أ)

أعلن المركز الروسى للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وفاة شخصين جراء إصابتهما بالفيروس، حيث أصيبا بالتهاب رئوى مضاعف توفيا على إثره في العاصمة موسكو، وأكد المركز- فى بيان اليوم الأحد، أن مريضين تم تشخيص إصابتهما بالتهاب رئوي مُضاعف، كما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا توفيا فى العاصمة موسكو، أحدهما عن عمر يناهز الـ58 عامًا والأخر 70 عامًا.. حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

يٌُشار إلى أنه تم تسجيل 3357 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء تفشي الفيروس، فيما خرج ما يصل إلى 194 شخصا من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، بينما توفي 29 مريضًا. كما أنه تم الإبلاغ حتى صباح أمس السبت، عن 4731 حالة إصابة بالفيروس في روسيا، معظمها في العاصمة موسكو .

وكان النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة فى روسيا، سيرجى تسيب،صرح أمس السبت، بأن الصين سترسل 55 مليون قناع طبى إلى روسيا، وهناك بالفعل جدول زمنى لاستلامها وتوزيعها على جميع المناطق.

وقال تسيب - في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "نتوقع توريد 55 مليون قناع طبي من الصين، بموجب عقود رسمية، وهناك بالفعل جدول زمني لوصول وتوزيع الأقنعة على جميع الفيدراليات الروسية".

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا أن من بين العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في روسيا، هناك 808 جاؤوا من الخارج، و 2854 مصابا بالتواصل، و 487 موضع شك .

يُشار إلى أن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا أعلن، في وقت سابق من أمس السبت، عن تسجيل 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 32 منطقة، ليبلغ العدد الإجمالي في البلاد 4731 حالة.