اليوم السابع
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جو بايدن: نحن فى حرب مع فيروس كورونا والعاملون فى القطاع الطبى جنودنا

الأحد، 05 أبريل 2020 09:19 م
جو بايدن: نحن فى حرب مع فيروس كورونا والعاملون فى القطاع الطبى جنودنا جو بايدن
ريهام عبد الله

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أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية فى حرب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أنه ليس من المقبول عدم تواجد المستلزمات الطبية اللازمة للأطقم الطبية.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نحن فى حرب مع هذا الفيروس، والعاملون فى القطاع الطبى، فى الخطوط الأمامية فى المواجهة، وهم جنودنا،  من غير المقبول أنهم لا يستطيعون الوصول للأقنعة المنقذة للحياة، والعباءات الطبية، وأدوات الحماية اللازمة ليهم".

جو بايدن
جو بايدن

 

وفى سياق آخر دعا المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات على إيران فى ظل تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

وقال بايدن -في بيان له نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية- إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم الإغاثة لإيران والدول الأخرى لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن في بيانه "في أوقات الأزمات العالمية يجب أن تقود الولايات المتحدة، يجب أن نكون أول من يقدم المساعدة للأشخاص الذين يتأذون أو في خطر، هذا ما نحن عليه وهذا ما كنا عليه دوما".

وأكد "في خضم هذا الوباء المميت الذي لا يحترم الحدود، ينبغي أن تتخذ الولايات خطوات لتقديم ما في وسعها لإغاثة أشد الدول تضررا من هذا الفيروس بما في ذلك إيران حتى مع إعطاء الأولوية لصحة الشعب الأمريكي".

واعترف بايدن بأن السلطات الإيرانية فشلت في إدارة الأزمة بشكل فعال، وأن إيران ووكلائها ما زالوا ينشرون الاضطرابات ويعززون العنف في المنطقة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد على أي حال لأسباب إنسانية.

وقال "إن الشعب الإيراني يتألم بشدة، ليس من المنطقي في أزمة صحية عالمية مضاعفة ذلك الفشل بقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدة الإنسانية المطلوبة، مهما كانت خلافاتنا العميقة مع الحكومة الإيرانية يجب أن ندعم الشعب الإيراني".


وأضاف أن تخفيف العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح.


وكان ترامب قد كتب في تغريدة له على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة "بناء على معلومات ومعتقدات تخطط إيران لهجوم على القوات والأصول الأمريكية في العراق، إذا حدث هذا فإن إيران ستدفع ثمناً باهظاً بالفعل".


وجاءت التغريدات بعد الكشف عن نشر الولايات المتحدة لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة عسكرية عراقية كإجراء احترازي ضد هجمات المليشيات المدعومة من إيران.

وكانت إيران قد استهدفت قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية في يناير الماضي في أعقاب ضربة أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أواخر الشهر الماضي إن إيران رفضت عروض المساعدة الأمريكية لمكافحة الوباء.
 

 


بايدن

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