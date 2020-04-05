جامعة سوهاج تؤجل الرسوم الدراسية للتعليم المدمج وتحدد آليات التسجيل عن بعد

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، أنه تقرر تأجيل سداد الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالتعليم المدمج والمفتوح بالجامعة، إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا، على أن يتم سدادها قبل أداء الامتحانات، مضيفاً أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها إدارة الجامعة للحفاظ على صحة منتسبيها من أية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، أنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ آليات التسجيل الأكاديمى عن بعد عبر الإنترنت، ومن ثم بث المقررات الدراسية باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة الطلاب.

وتشمل عملية التسجيل 4 خطوات:

1 - تشكيل مجموعة عمل من منسق برنامج ومرشد إدارى للتواصل مع الطلاب عبر جروب واتس آب أو بريد الكترونى .

2 - إخطار الطالب عن طريق المرشد الأكاديمى للبرنامج عن المقررات المسجلة بعد أخذ رأيه .

3 - إرسال استمارة التسجيل للطالب إلكترونيا .

4 - يقوم الطالب بعد ذلك باستلام الاستمارة الكترونيا بالتوقيع عليها، ويتواصل مع المرشد الأكاديمى بما يفيد العلم.

جدير بالذكر أن جامعة سوهاج أعلنت مؤخرا عن إلغاء استقبال الشكاوى الورقية من المواطنين والتى كان يتم تقديمها عبر إدارات خدمة الشكاوى بالجامعة، واستبدالها بإرسالها على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg) ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم - رئيس الجامعة - أن هذا الإجراء جاء بناءًا على التواصل والتنسيق بين الجامعة ومسؤولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تقرر عدم تلقى شكاوى ورقية من المواطنين، للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.