اليوم السابع
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جامعة الأقصر تطلق مبادرة لتقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً بالمجان

الأحد، 05 أبريل 2020 11:02 ص
جامعة الأقصر تطلق مبادرة لتقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً بالمجان جامعة الأقصر تطلق مبادرة "طلابنا غاليين علينا"
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت جامعة الأقصر بقيادة الأستاذ دكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، مُبادرة جديد بعنوان "طلابنا غاليين علينا - خليك في بيتك"، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وهى مبادرة من الجامعة تهدف إلى تقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً مجاناً، وذلك في إطار دعم مساعي وجهود الدولة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد "covid-19" وتيسيراً للمواطنين.

وقال الدكتور بدوي شحات رئيس الجامعة، أنه تم إطلاق تلك المبادرة لتقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً بشكل مجاني، وذلك من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على موقع الجامعة الرسمي يسمح للمواطنين بالتواصل المباشر مع الأطباء وتقديم السؤال والشكوى الطبية وتلقي الرأي الطبي، والمبادرة عبارة عن سبعة عيادات في تخصصات مختلفة وهم (أمراض الصدر – الأنف والأذن والحنجرة – طب وجراحة العيون – العصبية والنفسية – جراحة التجميل – جراحة الوجة والفكين – الأشعة التشخيصية - السمعيات ).

وأضاف رئيس جامعة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تأتي هذه المبادرة حرصاً على سلامة المواطنين وتقليل التجمعات والإزدحام، لتقليل فرصة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كما سوف يتم نشر الرابط الخاص بالمبادرة على صفحات الجامعة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل الخدمة إلكترونيا في غضون 48 ساعة، وذلك بالتنسيق بين الدكتور أحمد جمال عيد مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

ومن المقرر أن يشرف على كل عيادة من العيادات أساتذة كلية الطب بجامعة الأقصر في هذه التخصصات، وهم كل من الدكتور بدوي شحات أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب ورئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيتو أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب، والدكتور محمد شحات أستاذ أمراض الصدر ووكيل كلية الطب، والدكتور محمد عبد الله عباس أستاذ العصبية والنفسية بكلية الطب، والدكتور محمود مبارك أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين وجراحات اليد الميكروسكوبية والحروق بكلية الطب، والدكتور منى جودة مغربي مدرس الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور مصطفى يوسف مدرس السمعيات بكلية الطب.


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