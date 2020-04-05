اليوم السابع
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جامعات الفيوم والمنوفية يساهمون بأقنعة ومستلزمات طبيية لمواجهة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:14 م
جامعات الفيوم والمنوفية يساهمون بأقنعة ومستلزمات طبيية لمواجهة كورونا جانب من التفقد
المنوفية - محمد فتحى- الفيوم رباب الجالى

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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية، اليوم الأحد، ورشة إعداد وتصنيع أقنعة الوجه الطبية والتى تأتى بالتعاون بين كلية التربية النوعية والمستشفيات الجامعية، وذلك فى إطار دعم الجامعات للمشاركة المجتمعية خلال الفترة الراهنة


أشاد رئيس جامعة الفيوم خلال الزيارة بجودة الخامات المستخدمة فى التصنيع واتباع العاملين معايير السلامة الوقائية موجها بسرعة الانتهاء من إعداد أكبر قدر ممكن من الأقنعة وتسليمها إلى المستشفيات الجامعية للبدء فى المرحلة الثانية للاستخدام الوقائى وسد احتياجات المجتمع الخارجي.

 

من ناحية أخرى، قرر الدكتور عادل مبارك رئيس المنوفية، امداد مختلف مديريات المحافظة بالمستلزمات الطبية المطلوبة لمجابهة انتشار الفيروس فى إطار تعاون جامعة المنوفية مع كافة أجهزة المحافظة المعنية، وإنطلاقاً من دورها كحصن أمان لأبناء المحافظة للخروج من تلك الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث سلم المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة بتسليم عدد "500" كمامة طبية لمديرية الزراعة وتسلمها أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية.
 

 

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد أعلن، أن الحالات التى تم تشخيصها عبر الموقع الإلكترونى الذى أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية  http://hi-hea.com/ بلغ 620 حالة فى مختلف التخصصات بالإضافة إلى استفسارات المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأوضح مبارك أن الموقع الإلكترونى هو مبادرة من جامعة المنوفية حرصا على سلامة المرضي، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد حيث يتاح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية و يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية

وأكد مبارك على ان مستشفيات جامعة المنوفيةتعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة وتستقبل جميع الحالات الطارئة وحالات الأورام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المترددين على المستشفيات حيث تم عمل جداول منتظمة للأطباء فى تخصصات الصدر و الأمراض المتوطنة و فريق مكافحة العدوى لمناظرة الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا ومناظرة المريض بغرفة العزل فى حالة عودة المريض من السفر خلال الأسبوعين الماضيين اومخالطته أحد الحالات الإيجابية يتم تحويل الحالات المشتبه بها مباشرة إلى مستشفى الحميات و مستشفى الصدر بميت خلف

واشار رئيس الجامعة إلى أنه تقرر تخصيص عيادة لفحص العاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء و صيادلة و تمريض و فنيين و أعضاء جهاز إدارى و عاملين يومياً من الساعة 11 إلى 12 ظهراً بعيادة الصدر بالعيادات الخارجية و خلال فترة النوباتجية و السهر بمقر قسم الصدر حرصا على سلامتهم

وقام بتصميم الموقع الإلكترونى بمستشفيات جامعة المنوفية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة والدكتور عمرو مسعد صابر نائب مدير الوحدة والاستشارى التقنى للمستشفيات وفريق العمل تحت إشراف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.

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