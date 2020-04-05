اليوم السابع
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توزيع أدوات تعقيم على عمال النظافة بمركز أبوتشت.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 04:28 م
توزيع أدوات تعقيم على عمال النظافة بمركز أبوتشت.. صور حزب مستقبل وطن بقنا توزيع أدوات تعقيم على عمال النظافة بمركز أبوتشت
قنا- وائل محمد

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قام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وبتوجيهات الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف والمنسق العام لمبادرة " اطمن علي نفسك اطمن علي أسرتك " بقنا أسامة الهواري - بتوزيع أدوات التعقيم والعناية الشخصية علي عمال النظافة وعمال الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.
 
1 حزب مستقبل بقنا ... توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت
1 حزب مستقبل بقنا  توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت

 
وقال أسامة الهواري المنسق العام لمبادرة " اطمن علي نفسك وعلي أسرتك " بمحافظة قنا أنه تم تسليم " قفازات طبية وحمامات وكحول  " لكل عامل بالوحدة المحلية بمراكز المحافظة فضلا عن قيام فرق التدريب بتوعية العاملين بالالتزام بتطبيق الإرشادات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة. 
 
الجدير بالذكر أن  حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأمينه العام المهندس أشرف رشاد الشريف قد أطلق " الخميس " الماضي أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها  علي مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد  بحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر والمنسق العام للمبادرة بقنا أسامة الهواري ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب  ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.
 
2 حزب مستقبل بقنا ... توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت
2 حزب مستقبل بقنا توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت


وتضمنت المبادرة إنشاء ١٢٠ نقطة مراقبة طبية مجانية على مستوى المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في جنوب مصر وتتضمن كل نقطة مراقبة صحية أجهزة  للكشف الحراري وأجهزة لقياس أمراض الضغط والسكر وذلك بالتنسيق مع  مديرية الصحة بقنا وبمشاركة 500 طبيب ومعاونيهم  فضلا عن تشكيل فريق من المتطوعين لأعمال التطهير والتعقيم يضم 2000 متطوع وذلك للقيام بأعمال التطهير بكافة ربوع المحافظة والشوارع والميادين  والقرى والمناطق الخدمية وتوزيع الآلاف من أكياس  المواد الغذائية لأسر العمالة اليومية الغير منتظمة ومحدودي الدخل  لمساندتهم بتوزيع ما يقرب من 50 ألف كيس مواد غذائية في عدد من المناطق بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي .

 

3 حزب مستقبل بقنا ... توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت
3 حزب مستقبل بقنا توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت

حزب مستقبل وطن

محافظة قنا

عمال النظافة

ادوات التعقيم

مركز ابوتشت

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