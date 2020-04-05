توزيع أدوات تعقيم على عمال النظافة بمركز أبوتشت.. صور

قنا- وائل محمد

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وبتوجيهات الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف والمنسق العام لمبادرة " اطمن علي نفسك اطمن علي أسرتك " بقنا أسامة الهواري - بتوزيع أدوات التعقيم والعناية الشخصية علي عمال النظافة وعمال الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.



1 حزب مستقبل بقنا توزيع أدوات التعقيم الشخصية علي عمال النظافة بمركز أبوتشت



وقال أسامة الهواري المنسق العام لمبادرة " اطمن علي نفسك وعلي أسرتك " بمحافظة قنا أنه تم تسليم " قفازات طبية وحمامات وكحول " لكل عامل بالوحدة المحلية بمراكز المحافظة فضلا عن قيام فرق التدريب بتوعية العاملين بالالتزام بتطبيق الإرشادات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأمينه العام المهندس أشرف رشاد الشريف قد أطلق " الخميس " الماضي أكبر وأضخم مبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها علي مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر والمنسق العام للمبادرة بقنا أسامة الهواري ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب ولفيف من القيادات الشعبية والحزبية.