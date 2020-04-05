اليوم السابع
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تموين سوهاج: تحرير 1800 محضر مخالفات خلال شهر فى مجال المخابز والأسواق

الأحد، 05 أبريل 2020 01:00 ص
تموين سوهاج: تحرير 1800 محضر مخالفات خلال شهر فى مجال المخابز والأسواق حملات تموينية - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قال محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم تحرير 1800 محضر خلال شهر فى مجال الأسواق والمخابز والمواد البترولية  على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل مديرية التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحاضر عبارة عن نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات وامتناع عن البيع، ومواد بترولية وبيع بأزيد من السعر وغش تجارى ولحوم وجزارة ومضبوطات مجهولة المصدر.

وفى وقت سابق وجهت مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 قضية تموينية منها ضبط "مينا ن هـ ى" 28 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته منشأة بدون ترخيص وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وحيازة سلع منتهية الصلاحية تم ضبط " 21 " علبة سجائر و"28" زجاجة كحول، وتم ضبط أحمد ع ح ع 33 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طهطا لإدارته منشأة بدون ترخيص وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط " 18 " علبة سجائر.

 كما تم ضبط حمدى ا ا ع 37 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر معسل وتم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"5" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"6" قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و"3" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية وجـــار الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.


سوهاج

التموين

المخابز

الاسواق

اخبار مصر

تموين سوهاج

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