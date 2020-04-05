تموين الشرقية يحرر 415 مخالفة للتجار المخالفين

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية ، 415 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ، ذلك فى إطار رفع درجة الإستعداد ضمن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وارتفاع معدلات استهلاك المواطنين للسلع الأساسية .

وضبطت إدارة الرقابة التموينية عدة حملات ، تحت إشراف جمال ذيدان مدير الرقابة التموينية وبرئاسه محمد سعد رئيس الرقابة وعضوية مفتشى الرقابة التموينية ، اسفرت عن تحرير المحضر رقم 408 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على عدد 12 ماكينات خياطة ، 1500 بالطو ازرق للعمليات ، 2000 غطاء راس للعمليات ، 1500كمامة وجه 3600 متر قماش ازرق اللون لزوم التصنيع على ذمة المحضر وفى وجود التفتيش الصيدلى . وكذا المحضر رقم447 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز منيا القمح ، ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على عدد25 ماكينة خياطة وسرفلة 30000 متر قماش ازرق اللون لزوم تصنيع الكمامات وخلافة 7500 بالطو ازرق اللون منتج نهائى معد لطرحة بالأسواق +1250 ملاية سرير زرقاء اللون عدد3000 كمامة معدة للبيع وطرحها بالاسواق.

والمحضر رقم 552 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق ضد صاحب مخزن سرى بدون موافقة جهات الاختصاص وذلك لقيامه بالاتجار فى الادوية البشرية والمحاليل والاجهزة الوريدية منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على عدد31 جهاز وريدى منتهى الصلاحية ، عدد29 عبوة افينوفين محلول3 فى المائة منتهى الصلاحية على ذمة القضية.

كما ضبط سلع غير غذائية منها 350 لتر منظفات و1000 لتر منظفات مواد مطهرة و30 الف و400 لتر صابون سائل و1350 لتر سلفونيك و 50 الف لتر ديتول خام و3000 لتر كلور خام وعدد برميل كحول و50 كرتونه صابون و٥ 500 كيلو علف و31 جهاز وريدى و39 عبوة محلول وريدى و37 ماكينه خياطة و1500 بالطو و3000 غطاء رأس و4500 كمامه و3600متر قماش و 13500قطعه ملايه سرير و3000 لتر بنزين 92 و3500 لتر بنزين 80.