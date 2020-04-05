تعليم دمياط: 10922 طالبا أدوا الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوى

دمياط معتز الشربينى

كلف السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عبد الرازق محمد الزينى وكيل المديرية، برئاسة غرفة العمليات للاختبارات التجريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى (العام) للعام الدراسى 2019/2020 .

وأكد وكيل المديرية أنه أدى ( 10922) طالبا وطالبة اختبارهم التجريبي اليوم (من المنازل) فى مادة اللغة العربية وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، مضيفا أن امتحان اليوم مر بسلام، ولم ترد سوى بعض المشكلات البسيطة التى تم حلها ومعالجتها على الفور.

وأشار الزينى إلى أن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الاختبار والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب وكذلك وحل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

وأضاف الزينى، أن المديرية قد أتاحت عبر صفحتها الرسمية والصفحات الرسمية للإدارات التعليمية نشر كل الخطوات والتعليمات والروابط التى تشرح للطلاب كيفية أداء الاختبار بدءاً من مكان تسلم الشريحة من المدرسة وتشغيلها مرورًا بتفعيل الشريحة وكيفية حل المشكلات التى تواجههم وصولًا إلى الدخول على منصة الاختبار وأدائه بسهولة ويسر، وتخلل ذلك نشر كافة الأخبار والرسائل المصورة ومواعيد الاختبارات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم وذلك للتسهيل على ابنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوى والعمل السريع على إزالة العوائق التي تعوق عملية الاختبار.