اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الأقصر تعلن بدء الإمتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى إلكترونياً

الأحد، 05 أبريل 2020 01:53 م
تعليم الأقصر تعلن بدء الإمتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى إلكترونياً الشناوى عايد وكيل تعليم الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت محافظة الأقصر، اليوم الأحد 5 أبريل الجارى، فعاليات الإمتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى، وذلك فى الإطار الزمنى لمحافظة الاقصر من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة صباحاً، حيث قال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يمكن للطلاب الدخول على الإمتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي مقدم لخدمة الإنترنت من شركات المحمول في مصر.

 كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر – فى بيان صحفى - على أن المدة الزمنية الموضحة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم إحتساب وقت الإمتحان منذ وقت البدء، مشيراً إلى أن الإمتحان تجريبي والغرض منه التعرف على شكل الإمتحان قبل أداء الإمتحان النهائى المقرر فى شهر مايو، وإذا لم يتمكن الطالب من أداء الإمتحان سيتمكن من الاطلاع عليه فى نهاية اليوم على موقع الوزارة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع المصرية للاتصالات قد قامت بتوزيع الشرائح الالكترونية للطلاب من خلال سبعة مقرات توزيع وقد بلغت نسبة التوزيع  98.8%، كما خصصت ارقام واتس اب للدعم الفنى  لطلاب الصف الاول الثانوى ( 01033372633 و01009158688 ) لتلقى إستفسارات الطلاب وتقديم الدعم الفنى لهم، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإجراء الإمتحانات بشكل ميسر للطلاب.

وكانت قد تواصلت بمحافظة الأقصر، أعمال أعمال توزيع شرائح التابلت على مستوى المدارس التي تم تحديدها على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، وذلك تحت إشراف كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الشناوي عايد، وذلك بعد أن كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة اقترحت توزيع شريحة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى من خلال بعض المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الامتحان بدون درجات وسيؤديه الطلاب من المنزل.


الاقصر

امتحانات تجريبية لطلبة الثانوية

وزارة التربية والتعليم

اخبار الاقصر

امتحانات الكترونية للطلبة

اخبار المحافظات

تعليم الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة