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تعقيم وتطهير 4 قرى بمركز سوهاج وتطهير خط الصرف الصحى بإدفا

الأحد، 05 أبريل 2020 10:40 م
تعقيم وتطهير 4 قرى بمركز سوهاج وتطهير خط الصرف الصحى بإدفا جانب من التعقيم
سوهاج - عمرو خلف

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واصلت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد إمبابي أعمال تعقيم وتطهير بدائرة مركز سوهاج والقرى التابعة لها، حيث تم تعقيم قرية المحامدة البحرية والمحامدة القبلية وقرية أولاد عزاز وكذلك  تعقيم مدرسة نجع أبو حمد الابتدائية بعرابة أبو دهب، وذلك  تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد إمبابي بأعمال تسليك وتطهير العرف لخط طرد الصرف الصحي بقرية إدفا التابعة لمركز ومدينة سوهاج، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

فى وقت سابق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشأة بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بشارع المحطة وموقف المنشأة ورفع الإشغالات والتراكمات والأتربة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بعملية التطهير والتعقيم واتخاذ كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

 

 

 


سوهاج

المحامدة البحرية

ادفا

الصرف الصحى

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