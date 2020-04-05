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تعرف على أهم قرارات اتخذتها الإمارات منذ بداية أزمة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 11:07 م
تعرف على أهم قرارات اتخذتها الإمارات منذ بداية أزمة كورونا عمليات تعقيم مترو دبى
إيمان حنا

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حرصت دولة الإمارات منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء وأطلقت العديد من المبادرات لاحتواء تداعيات تلك الأزمة كما اتخذت عدة قرارات للحد من التجمعات التى تسهم فى نقل العدوى وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.. فيما يلى أبرزها:

ـ تأجيل إكسبو 2020 لمدة عام، بسبب تفشى وباء كورونا فى مختلف بلدان العالم

ـ فرض حظر التجول وتعليق الطيران

القطاع المصرفى أطلق 12 مبادرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين

ـ إطلاق برنامج وطني لتعقيم الشوارع والأحياء والأماكن العامة

ـ إعفاء المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام

ـ إطلاق نظام التعلم عن بعد

ـ تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة

ـ "إجازة مبكرة".. مبادرة أطلقتها دولة الإمارات لتمنح فرصة للعاملين الوافدين إمكانية العودة إلى أوطانهم

ـ جعل حافلات النقل العام مجانًا خلال فترة التعقيم وخصم 50% على سيارات الأجرة

ـ حكومة الإمارات وجهت مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحى

ـ مصرف الإمارات المركزى يخفض متطلبات الاحتياطى الالزامى للودائع تحت الطلب بنسبة 50%

ـ عقد جلسات التقاضى عن بعد بنظام المحاكم المرئية

ـ تأجيل تحصيل الاشتراكات التقاعدية من القطاع الخاص 3 أشهر


الامارات

دبى

كورونا

اجراءات احترازية

وباء كورونا

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