تطهير مدينة منوف للوقاية من أخطار فيروس كورونا بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

قال المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الاحترازية على مستوي كافة المؤسسات الحكومية والميادين والمواقف العامة بنطاق القرية المذكورة وسائر الوحدات المحلية على مستوي مراكز المحافظة، قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ،بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور محمد الزرقانى ،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف ،بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوي مناطق السكنية بمدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوي الوباء وتم تطهير كافة شوارع المدينة للمرة الثانية على التوالى من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الي مساكن منازل المدينة .

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطني المدينة بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوي الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

وكانت مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية قد أطلقت مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة في أعمال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ،وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

وقام هؤلاء الشباب بتوفير المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية في القرية بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ،نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

شارك في تنفيذ المبادرة المحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس محمد شعبان نائب رئيس مركز ومدينة منوف وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان.







