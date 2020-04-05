اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 08:58 ص
خالد صلاح
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تضاعف صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين 12 مرة بسبب تفشى كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 08:51 ص
تضاعف صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين 12 مرة بسبب تفشى كورونا محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية، من معقم ومنظف اليدين وأدوات تشخيص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط تفشيه فى جميع أنحاء العالم، وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن حجم الصادرات من معقم اليدين بلغ 5.69 مليون دولار فى مارس الماضي، بزيادة حادة بنسبة 604.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
 
ويرجع ارتفاع الطلب على المنتجات الكورية الصنع، للوقاية من "كوفيد-19" إلى تلقى كوريا الجنوبية اهتماما كبيرا من عدة دول فى العالم كمثال يحتذى به لكل الدول فى مجالى النظافة والحجر الصحى.
 
ومثلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية، من معقم اليدين فى هذا الشهر 83.9% من إجمالى حجم صادراتها من معقم اليدين البالغة 6.78 مليون دولار فى العام الماضي.
 
ومع تفشى فيروس كورونا الجديد، فى جميع أنحاء العالم، ارتفع حجم صادرات كوريا الجنوبية من معقم اليدين بنسب 12.5% و2081.9% و604.1% فى أشهر يناير وفبراير ومارس على التوالي، وهذا يمثل زيادة بمقدار 12 ضعفا عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من أدوات تشخيص (كوفيد-19) 48.65 مليون دولار، بزيادة 117.1% عن مارس من العام الماضي.
 

كوريا الجنوبيه

معقم اليدين

كورونا

فيروس كورونا

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