بغداد(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وفاة مصاب بفيروس كورونا الجديد بمحافظة النجف، ما يرفع حالات الوفاة بالنجف إلى خمس وفيات، فيما تم تسجيل ست إصابات جديدة بعد اجراء الفحص المختبري على 98 حالة مشتبه بها، وذكر اعلام دائرة الصحة في النجف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن إجمالى الحالات المسجلة فى المحافظة، بلغ 181حالة "مؤكدة" ، منها 53 حالة تم شفاؤها ، و5 وفيات ، ومغادرة حالتين إلى إيران.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى "كردستان العراق " تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة (أربيل) . وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه في إطار الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا " المستجد تم تسجيل 18 إصابة جديدة وأضاف - البيان - أن المصابين من سكان مناطق مختلفة في مدينة (أربيل ) : 8 رجال و6 نساء و4 أطفال، وهم من "المخالطين " لمصاب "سابق" زار مجلسا للعزاء بمدينة (أربيل) ، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا " بسبب المشاركة في مجلس العزاء المذكور في مدينة (أربيل ) وصل إلى 32 حالة.

وكانت الصين، أرسلت فريق طبى إلى بغداد العاصمة العراقية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا،- حسب وكالة الأنباء الصينية - الذى ظهرت أول إصابة به في ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر الماضى، وبعدها تفشى في أغلب دول العالم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى المكلف، عدنان الزرفى، قال إنه ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، قائلا: أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق.

وأضاف خلال تصريحات لقناة سكاى نيوز، أن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات، و النفط ملك الشعب ولايحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة، و أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.

وتابع عدنان، أنه تحدث مع التحالف الدولي ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي، و العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات.

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عنه قوله إنه "كلف بتشكيل الحكومة دستوريا"، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال التشكيلة الوزارية وعرضها على البرلمان.

وأكد الزرفي عزمه تقديم البرنامج الحكومي، اليوم السبت، مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.