وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى "كردستان العراق " تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة (أربيل) .

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه في إطار الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا " المستجد تم تسجيل 18 إصابة جديدة وأضاف - البيان - أن المصابين من سكان مناطق مختلفة في مدينة (أربيل ) : 8 رجال و6 نساء و4 أطفال، وهم من "المخالطين " لمصاب "سابق" زار مجلسا للعزاء بمدينة (أربيل) ، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا " بسبب المشاركة في مجلس العزاء المذكور في مدينة (أربيل ) وصل إلى 32 حالة.