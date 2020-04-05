اليوم السابع
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ترامب يعلن 6 ولايات أمريكية مناطق كوارث كبرى بسبب تفشى كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 06:27 ص
ترامب يعلن 6 ولايات أمريكية مناطق كوارث كبرى بسبب تفشى كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 6 ولايات هى ويسكونسين ونبراسكا ومين ونيفادا وأريزونا ويوتا، مناطق كوارث كبرى بسبب تفشى فيروس كورونا " كوفيد - 19"

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم الأحد، أن ترامب أمر بتوفير المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة في تلك الولايات جراء تفشي فيروس كورونا، الذى بدأ منذ العشرين من يناير الماضي في الولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وستتم بموجب هذا القرار تغطية التدابير الطارئة التي ستتخذ في المناطق المتضررة وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في كل من الولايات الست.

وعين بيت جينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي، مسئولين للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة في الولايات الست على الترتيب.


ترامب

امريكا

كورونا

فيروس كورونا

نيفادا

اريزونا

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