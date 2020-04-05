ترامب : أريد عودة الجماهير إلى الملاعب .. ولدى ولايات أكثر مما تحتاجه من أجهزة التنفس

رويترز

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوضي المسابقات الرياضية في الولايات المتحدة، أنه يأمل في عودة البطولات قريبا، بعدما توقفت أو تأجلت انطلاقتها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي إفادة صحفية للبيت الأبيض، قال ترامب إنه كان فى اتصال مع مفوضي البطولات من كرة القدم الأمريكية ودوري السلة الأمريكى ودوري هوكى الجليد ودورى البيسبول ودورى المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

وقال ترامب "أريد عودة الجماهير إلى الملاعب، بمجرد أن نكون مستعدين. في أقرب وقت ممكن بكل تأكيد".

وتوقف دورى السلة ودوري هوكي الجليد في مارس، بينما تأجلت بداية دورى البيسبول ودوري المحترفين لكرة القدم بسبب الفيروس.

وقال ترامب "تريد الجماهير العودة أيضا، يريدون متابعة كرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأمريكية والهوكي".

فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت دعمه لعقار ما زال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا قائلا، إنه قد يأخذ هذا الدواء بنفسه ويشجع آخرين بموافقة الأطباء على أن يفعلوا المثل.

وانتقد ترامب أيضا في لقائه اليومي مع الصحفيين بعض الولايات لطلبها عددا من أجهزة التنفس الصناعي من الحكومة الاتحادية أكثر مما تحتاجه حسب قوله.

وقال ترامب إن هذا الأسبوع سيكون صعبا بشكل خاص مع سقوط "عدد كبير من الوفيات " جراء فيروس كورونا، ولكنه أكد قلقه من أن "علاج" التفشي من خلال اجراءات التباعد الاجتماعى يعد أسوأ من المشكلة.

وكان ترامب قد واجه في بادئ الأمر انتقادات لتهوينه من أخطار فيروس كورونا وتذبذب بين تحذير الأمريكيين من خطورته والشكوى من تكاليفه الاقتصادية.

وعكست تصريحات ترامب المتفائلة يوم السبت بشأن مزايا استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين لمكافحة الملاريا من أجل علاج كوفيد-19 توجهه لإضفاء مزايا على هذا الأمر حتى على الرغم من أنه ما زال يجري جمع البيانات بشأنه.

وقال ترامب " قد أتناوله، على أن أسأل أطبائي في ذلك ولكن قد أتناوله"، وقال البيت الأبيض إنه ثبت عدم إصابة ترامب بكورونا بعد خضوعه للاختبارات مرتين.

وقال ترامب إن الحكومة الاتحادية لديها 29 مليون جرعة من الدواء وأضافته لمخزونها الوطني، وأضاف أنه طلب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم السبت رفع تعليق لطلبية أمريكية من هذا الدواء أيضا.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقة طارئة لتوزيع هذا العقار من المخزون الوطني على الأطباء ليصفوه لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات حتى مع استمرار التجارب وجمع البيانات.

وقال ترامب "سمعنا للتو روايات إيجابية بشكل حقيقي ونواصل جمع البيانات".

وأضاف أن المخاوف من حدوث نقص دفع الولايات الأمريكية لطب عدد من أجهزة التنفس الصناعي أكبر مما تحتاجه، وقال إن الحكومة الاتحادية لديها عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي في مخزونها، وأضاف أن " بعض الولايات لديها عدد من أجهزة التنفس الصناعي أكبر مما تحتاجه إنها لا تريد حتى الاعتراف بذلك".