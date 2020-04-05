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ترامب : أحد الشعانين يوم عظيم لرفع أصواتنا فى الصلاة

الأحد، 05 أبريل 2020 02:24 ص
ترامب : أحد الشعانين يوم عظيم لرفع أصواتنا فى الصلاة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، :"أحد الشعانين هو بداية أسبوع مقدس للعديد من أهل الإيمان ويوم عظيم لرفع أصواتنا في الصلاة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن انتشار وباء كورونا يتطلب إعادة نظر فى العديد من السلوكيات ومن بينها المصافحة باليد.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي فى البيت الأبيض منذ قليل، أنه لم يكن هناك أحد يتصور ان تكون المصافحة باليد مصدراً لنقل العدوى.

وتابع: أنا بعدما أصبحت رئيس للولايات المتحدة، أصبحت مطالباً بمصافحة المئات يومياً، والآن علينا جميعا اعادة النظر في تلك العادة.

وفى بدايه مؤتمره،  أعلن ترامب أنه سيتم الدفع بآلاف من الجنود وأفراد الجيش للمساعدة فى دعم الولايات المتضررة من إصابات كورونا.


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