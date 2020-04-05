اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تدريب طلاب كلية الطب بجامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأحد، 05 أبريل 2020 08:37 م
تدريب طلاب كلية الطب بجامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت كلية الطب بجامعة حلوان فيديو جديد يكشف تفاصيل تدريب طلاب الكلية بالفرق المختلفة على التعامل مع علاج فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لإعداد كوادر بشرية تكون جاهزة وعلى استعدادا للدخول إلى صفوف الأطباء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويقول الطالب محمود عبد المنعم بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة حلوان، معركتنا ضد المرض مستمرة بتكاتف كل المجتمع وبالتزام كل فرد بكل الإجراءات قادرين ننتصر.

فيما قالت الطالبة نورهان أشرف الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة حلوان إن فى الحقيقة نسبة 4% تحتاج إلى رعاية مركزة، لكن تدربنا على الحالات التى تحتاج إلى رعاية مركزة ورعاية مشددة لأمراض الجهاز التنفسى.

وأضاف الطالب على السيد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب تدربت على وسائل الوقاية وطرق منع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبى داخل المستشفيات.

وبدورها قالت الطالبة سارة عصام بالفرقة الثالثة تدربت على سحب العينة وتخزينها حتى وصولها للمعمل بطريقة صحيحة للحصول على أدق النتائج.

وأوضح شريف زايد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة حلوان أن 4 لـ6% من الحالات العزل الصحى تحتاج إلى أكسجين وتدربت على استخدام أجهزة الأكسجين على حسب احتياج كل مريض.

وقالت الطالبة عبير عصام بالفرقة الرابعة إن كل الحالات التى تتلقى العلاج تحتاج إلى عمل تحليل pcr للفيروس، وتدربنا على عمل المسحات بطريقة دقيقة وتوصيلها للمعمل بالطريقة الصحيحة للحصول على أدق النتائج.

كما أضاف الطالب مصطفى سلومة تدربنا على كيفية استقبال المريض وعمل دعم نفسى للمريض وأسرته حتى يتم شفاؤه.


جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

طب حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة