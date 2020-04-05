اليوم السابع
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تحرير 8 محاضر مخالفات فى حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمنيا

الأحد، 05 أبريل 2020 01:20 م
تحرير 8 محاضر مخالفات فى حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمنيا حملة تموينية على مخابز المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، 8 مخالفات تموينية خلال حملة على مستوى المخابز البلدية بمجلس قروى ملواى، برئاسة محمد عبدالعواض رئيس القرية ، وبالتعاون مع الجهات المعنية ، وذلك تنفيذا ً لتعليمات عامر طه رئيس مركز ومدينة ملوى بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومحلات الجزارة من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب .

وشملت الحملة المرور على عدد من المخابز بقرية نواى وأسفرت عن تحرير 8 محاضر مابين نقص وزن وعدم وجود شهادات صحية ونظافة .

ومن ناحيته أجرى اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، جولة مفاجئة على ثلاث قرى تابعة لمركز المنيا، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والتفتيش على الصيدليات وللتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر ، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن القيادة السياسية باتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

تابع المحافظ، تطبيق قرارات الحظر بقرى تله، طوه، ادمو التابعين لمركز المنيا، حيث تم المرور على إحدى الصيدليات ووجه المحافظ بإرسال التفتيش الصيدلى لوجود مخالفات تتعلق بعدم وجود صيدلى مختص، بالإضافة لوجود نقص فى المستحضرات الطبية والمطهرات، كما وجه المحافظ بتحرير مخالفة لأحد المحلات للعمل أثناء ساعات الحظر كما تابع المحافظ مع رئيس المدينه نسب تنفيذ الازالات للتعديات على الاراضى موجها بالتصدى لجميع المخالفين وازاله التعديات فى المهد ،كما تابع المحافظ اعمال الرش والتطهير بالقرى .

وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات.


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