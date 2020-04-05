اليوم السابع
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تحرير 46 محضر مخالفة تموينية بالإسكندرية والتحفظ على سلع غذائية

الأحد، 05 أبريل 2020 07:43 م
تحرير 46 محضر مخالفة تموينية بالإسكندرية والتحفظ على سلع غذائية المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكثفة، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها  الفرعية بحملات أسفرت عن تحرير 14 محضرًا عدم حمل شهادات صحية، 21 عدم الإعلان عن اسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، 9 محاضر لمخابز مخالفة، محضر بيع سلعة مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر حجب سلع غذائية من التداول فى الأسواق بغرض التلاعب بالأسعار بمخزن غير معلن عنه التابع لمحل بقالة بمنطقة العجمى وقد تم ضبط وتحريز الكميات 3415  كجم أرز، 300 كجم سكر، 160 كجم مكرونة، بإجمالى  46  محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين.

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظًا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

علي الصعيد ذاته؛ قام اللواء محمد الشريف بجولة تفقدية علي طول الكورنيش لمتابعة إلتزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين، ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.

 


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