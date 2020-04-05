اليوم السابع
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تجمعات بالمئات أمام أحد البنوك بجرجا سوهاج رغم التحذيرات .. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 01:57 م
تجمعات بالمئات أمام أحد البنوك بجرجا سوهاج رغم التحذيرات .. صور زحام المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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بالرغم من صدور قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرارإلا أنه كان للمواطنين بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج ، رأى أخر فى هذا القرار ، حيث شهد أحد البنوك بالمدينة تجمعات كبيرة جدا أمام وداخل البنك منذ الساعات الأولى للفتح وحتى الوقت الحالى ، فالجميع يتصارع من أجل الدخول والحصول على الأموال سواء من خلال ماكينات الصرف أو من خلال الصرف من الشباك ، الجميع يقف جنبا إلى جنبا بدون كمامات ولا حتى مسافة كافية.

وقال أحد الأهالى: تجمعنا هنا أمام البنك من أجل الحصول على المرتبات الشهرية من ماكينة البنك الذى لنا حساب فيه وما يحدث أمام البنك ينذر بكارثة ، لأن هناك من يقوم بالعطس دون إستخدام مناديل أو حتى إتباع الطرق الصحية للكحة والعطس التى حددتها الصحة ، الجميع يتكلم ويتنفس فى وجه الجميع المسافة لا تزيد عن سنتيمترات بين الشخص والأخر أثناء الوقوف وهناك تصافح وعناق يحدث والجميع فى غفلة من الكارثة وإنتقال الفيروس لو كان موجود عند أحد المخالطين الموجودين بالطابور الطويل أمام البنك.

وأضاف: نناشد مجلس المدينة ومحافظ سوهاج ، ومديرية الصحة سرعة التدخل وإيجاد حل سريع للتلك الكارثة الصحية التى تشهدها مدينة البلينا الأن مع العلم أن مدينة البلينا ، واحدة من أكثر المدن التى بها عاملين بالدول العربية وعادوا مع حدوث الفيروس بالبلاد التى يعملون بها والأمر أصبح خطير ونحن نطالب مرة أخرى بالتدخل السريع والفورى لإنقاذ المواطنين من التصرفات غير مسئولة منهم".

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زحام المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى بسوهاج

 

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زحام المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى بسوهاج

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زحام المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى بسوهاج
 
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زحام المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى بسوهاج

 


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زحام المواطنين امام ماكينات الصرف

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