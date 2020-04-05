تأجيل مقابلة المتقدمين لمنصب رئاسة جامعة طنطا

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، بأن المجلس الأعلى للجامعات بناءً على توجيهات الدكتور أشرف عبد ، الباسط رئيس جامعة المنصورة ، ورئيس اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات ، قد قرر تأجيل مقابلات المتقدمين لمنصب رئاسة جامعة طنطا ، على أن يتم تحديد الموعد فى وقت لاحق بدلاً من يوم الخميس الموافق 16/4/2020 ، نطرًا للظروف التى تمر بها البلاد .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة طنطا، والتى تضمنت 11 مرشحا.

وكان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، قد أعلن حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحى بالمحافظة ، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل والأشعة التشخيصية.

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبى تستوعب 5000 شخص.

وأشار إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة ، الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا بمقايسس الجودة العالمية لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدا بالدقة المتبعة فى التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.

أعلن رئيس الجامعة عن التوسع فى خطوط الانتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية انطلاقا من دور الرائد لجامعة طنطا فى خدمة المجتمع وقال الدكتور مجدى سبع ، أن الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهه كورونا ، وأن المستهدف فى المرحلة الأولى من الانتاج بعد التوسع فى الخطوط الانتاجية ، هو إنتاج كمية كبيرة من الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان ، لدعم خطط الدولة فى مكافحة فيروس كورونا وتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات.

واضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، انه تم تجهيز طواقم طبية بتخصصات الرعاية المركزة والأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة والباطنة بأعداد كافية بالمستشفات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.