اليوم السابع
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بنها الجامعى: تزويد المستشفى بـ2 نفق تعقيم ذاتى على المترددين للحد من كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 09:22 م
بنها الجامعى: تزويد المستشفى بـ2 نفق تعقيم ذاتى على المترددين للحد من كورونا الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور مصطفى القاضى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها عميد كلية الطب ببنها، أنه سيتم تزويد المستشفى بعدد 2 نفق التعقيم الذاتى، حيث يكون على مساحة من متر إلى متر ونصف يدخل فيه الشخص لمدة ثوان ويتم تعقيمه ذاتيا.

وأشار "القاضى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم وضعه فى مدخل مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وكذلك باب الموظفين، حيث يكون بهم أكبر كثافة من الأشخاص ويتم تعقيمهم ذاتيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوها بأن أنفاق التعقيم هذه قامت كلية الهندسة بجامعة بنها بتصنيعها، مشيرا إلى أنه سيتم عمل بها بمستشفى بنها الجامعى خلال أيام وسيتم تعميمها بعد ذلك على جميع مداخل المستشفى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم إلغاء الزيارات للمرضى، مع وضع أدوات تعقيم ومطهرات بكل مكان بالمستشفى بجانب فرق مجهزة برش وتعقيم جميع أقسام المستشفى بصفة يومية .

وكان الدكتور طارق العيسوى، المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى، قال إن المستشفى يوجد به 65 جهاز تنفسى يعمل حاليًا بجانب 15 أخرى داخل صيانة، مشيرًا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن مستشفى بنها الجامعى قد أعد تقريرًا لوزارة التعليم العالى للإمداد بـ25 جهازًا تنفسيًا جديدًا، ليتم استخدامه فى علاج المرضى.

وأشار مدير مستشفى بنها الجامعى إلى أنه ليس كل مصابى بفيروس كورونا يحتاجون لأجهزة التنفس. وأوضح أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تم انتداب 6 أطباء من العاملين بالمستشفى للعمل بمستشفيات العزل وعلى الفور تمت مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى، وتم اختيار كل من الأطباء إبراهيم عزت، وعماد عطا بقسمى الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شابى، وأسماء دسوقى بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء احمد صلاح، وأحمد عبد المولى بقسم الأمراض المتوطنة وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها والتى خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


كورونا

القليوبية

انفاق تعقيم

طب بنها

اخبار مصر

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