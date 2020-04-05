اليوم السابع
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بلومبرج: الهند تمنع صادرات عقار الملاريا بعد تزايد الطلب عليه بسبب كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:35 م
بلومبرج: الهند تمنع صادرات عقار الملاريا بعد تزايد الطلب عليه بسبب كورونا عقار الملاريا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الهند منعت كل صادرات الهيدروكىسى كلوركوين، عقار الملاريا الذى وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه سيحدث فارقا فى المعركة ضد كوفيد 19.

 

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية فى الهند إن صادرات الدواء وتركيباته ممنوعة دون أى استثناءات، وعلى الفور. وكان الوكالة التجارية قد قيدت الشهر الماضى شحنات الدواء إلى الخارج، وسمحت باستثناءات محدودة لأسباب إنسانية ولتلبية الالتزامات السابقة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندى نيرندرا مودى، وناشد من أجل الإفراج عن شحنات طلبتها أمريكا، وقال إن الهند تدرس بجدية طلبه. وقال ترامب أيضا إن الحكومة الفيدرالية تخزن الملايين من الجرعات من العقار لجعله متاحا لمرضى فيروس كورونا.

 

 ولا يوجد دليل علمى حاسم حتى الآن على أن الهيدروكسى كلوروكوين يمكن أن يعالج  العدوى من الفيروس. وقالت بلومبرج إن المنع يعكس قلق الهند المتزايد بشأن سرعة انتشا كورونا، مع مخاطر من انتشار مجتمعى متزايد فى البلد الذى يقطنه 1.3 مليار نسمة.

 وكانت الهند قد سجلت 3374 حالة إصابة بكورونا حتى الآن ووفاة 77، وفقا لوزارة الصحة الفيدرالية. وقد كافحت البلاد من أجل إبقاء الناس فى منازلهم خلال فترة الإغلاق المستمرة لثلاثة أسابيع وبدأت فى 25 مارس، مما أثار المخاوف بشأن الانتشار السريع.

 

وكان تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن استطلاع شارك فيه 6200 طبيب من 30 دولة قد أشار إلى تأكيدهم بأن دواء الملاريا  هيدروكسي كلوروكوين كان أكثر فعالية في علاج مصابى فيروس كورونا حيث تم منح الأطباء في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والصين رخصة لوصف هذا الدواء لمرضى كورونا على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد دواء يمكن أن يمنع أو يشفي الفيروس حتى الآن.


علاج كورونا

كوفيد 19

هيدروكسى كلوروكين

الهند

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