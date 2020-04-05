بلجيكا ترفع عدد الاختبارات اليومية ضد كورونا إلى 10 آلاف اختبار

كتب: أحمد علوى

أعلن وزير الاتصالات الرقمية البلجيكى فيليب دو باكر والمسئول عن لجان الاختبارات ضد فيروس كورونا، اليوم السبت، عن زيادة سعة الاختبار إلى 10 آلاف يومياً ، قائلا: "يمكن للمستشفيات الآن القيام بالمزيد الاختبارات بصورة يومية".

وقال الوزير البلجيكى "في الوقت الحالي ، تم رفع سعة الاختبار 10 آلاف اختبار يوميًا في بلجيكا" ، ويشير مكتب الوزير ،إلى أنه في الأسبوع الماضي ، تراوح المتوسط ​​بين 3500 و 4000 اختبار تم إجراؤها بصورة يومية .

وصرح مكتب الوزير إن مخزون معدات أخذ العينات سيزيد من عدد الاختبارات يومياً إلى 10 آلاف. وبالتالي فإن المستشفيات ستكون قادرة على زيادة عدد الاختبارات التي يتعين إجراؤها يوميًا.

بالتشاور مع مجموعة إدارة المخاطر "RMG" التابعة لوزارة الصحة ، سيتم مراجعة معايير الاختبار وفقًا للسعة الإضافية المتاحة.

فيما يتعلق بدور رعاية المسنين ،حجز 20 ألف إختبار على المدى القصير،و سيكون توزيع عدد الاختبارات وفقًا لعدد السكان في مراكز الرعاية المختلفة – وهي العملية التي وافقت عليها إدارة RMG – على النحو التالي : 106 في المجتمع الناطق بالألمانية ، و 6597 في والونيا ، و 2054 في منطقة العاصمة بروكسل و 11243 في فلاندرز،و خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ستوفر المناطق لفريق العمل قائمة من دور المسنين التي سيتم اختبارها.

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 1447، والإصابات إلى 19691، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى بلجيكا، تسجيل 140 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1283 حالة.