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بعد 5 أيام إيران تعلن نتيجة دواء لعلاج كورونا.. ومستشار المرشد يعتمده بمشفاه

الأحد، 05 أبريل 2020 03:49 م
بعد 5 أيام إيران تعلن نتيجة دواء لعلاج كورونا.. ومستشار المرشد يعتمده بمشفاه مستشار المرشد الأعلى ومدير مستشفى مسيح دانشورى فى طهران على أكبر ولايتى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال المدير العام لشؤون الأدوية بمنظمة الغذاء والدواء في إيران، غلام حسين مهر عليان، "بعد 5 أيام سيتم اعلان نتائج الاختبارات النهائية لدواء favipiravir لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقا لوكالة إيسنا، خضع الدواء للاختبار من خلال فريق بحثى فى إيران الشهر الماضى، والأن ننتظر النتائج النهائية واعتماده كعلاج لفيروس كورونا.

وفى تصريح سابق، قال المدير العام لشؤون الأدوية بمنظمة الغذاء والدواء في إيران ان عقار favipiravir هو ماركة يابانية وقد تم استخدامه في الصين لعلاج المرضى، واضاف "أشارت النتائج أنه يساهم في تقصير فترة الرقود بالمستشفى وكان مؤثرا في تحسين الوضع العام للمرضى".

من جانبه قال مستشار المرشد الأعلى ومدير مستشفى مسيح دانشورى فى طهران، على أكبر ولايتى، أن الدواء تم وضعه تحت تصرف المستشفى لمعالجة مصابى فيروس كورونا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران تتخطى 3600 حالة وفاة، وبلغ الاجمالى 3603، وإجمالى الإصابات بالفيروس القاتل بلغت 58 ألفا و226 إصابة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وأضاف روحاني في اجتماع بثه التليفزيون "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتبارا من السبت".

وقال "ثلثا العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين سيعمل من خارج المكاتب اعتبارا من السبت... لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية".

 


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