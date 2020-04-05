بريطانيون يتحدون قرارات الحكومة.. وإغلاق حديقة لندن بعد استقبال 3000 زائر

كتب آسر أحمد

قررت السلطات البريطانية، اليوم، غلق حديقة لندن، بعد امتلائها بالمواطنين واستقبالها لأكثر من 3000 شخص، فى تحد كبير لدعوات رئيس وزراء بريطانيا بالبقاء في المنازل لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

والتقطت عدسات المصورين، الشرطة البريطانية وهي تقوم بإغلاق الحديقة الرئيسية في لندن أمام الجماهير، بعد استقبالها لعدد كبير يتخطى 3000 شخص خلال ساعات، وهو ما أثار ضجة كبيرة في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا، وهو ما أظهر حالة من اللامبالاة للبريطانيين الذين تجمعوا بالمئات داخل الحديقة في حفلات شواء جماعية.

ووفقاً لجريدة ديلي ميل البريطانية، فإن الشرطة ستواصل غلق بروكويل بارك على مدار الأيام القادمة، للحد من التجمعات الكبرى التي تساهم بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، في حين وجهت الشرطة بعد الاتهامات للأشخاص الذين قرروا تجاهل تعليمات رئيس الوزراء وإقامة حفلات شواء جماعية في الحديقة.

وناشدت الشرطة البريطانية مواطنيها عبر صفحاتهم بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بالبقاء داخل منازلهم وعدم تكرار تلك الواقعة مرة آخري، التي كانت مخاطرة كبيرة في ظل مواجهة الفيروس.

وعانت بريطانيا أمس من أسوء يوم في أزمة فيروس كورونا، بعد إعلان وفاة 708 أشخاص بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وهو ما تجاهله الآلاف وقرروا تحدى السلطات البريطانية والنزول في الشوارع.

وسجلت المملكة المتحدة عدد إصابات بلغ 41.903 منذ بداية تفشي الفيروس، بزيادة عدد حالات 3735 في أخر 24 ساعة فقط، فيما حصد الفيروس حياة 708 شخص، ليصل إجمالي حالات الوفاة لـ4313 حالة، بينما تعافى 135 شخصاً فقط وفقا لإحصائيات "وورلد ميتر"، لتأتى في المركز الثامن كأكثر دول العالم في عدد الإصابات بالفيروس.