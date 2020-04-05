اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيون يتحدون قرارات الحكومة.. وإغلاق حديقة لندن بعد استقبال 3000 زائر

الأحد، 05 أبريل 2020 03:48 م
بريطانيون يتحدون قرارات الحكومة.. وإغلاق حديقة لندن بعد استقبال 3000 زائر الشرطة البريطانية
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت السلطات البريطانية، اليوم، غلق حديقة لندن، بعد امتلائها بالمواطنين واستقبالها لأكثر من 3000 شخص، فى تحد كبير لدعوات رئيس وزراء بريطانيا بالبقاء في المنازل لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

والتقطت عدسات المصورين، الشرطة البريطانية وهي تقوم بإغلاق الحديقة الرئيسية في لندن أمام الجماهير، بعد استقبالها لعدد كبير يتخطى 3000 شخص خلال ساعات، وهو ما أثار ضجة كبيرة في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا، وهو ما أظهر حالة من اللامبالاة للبريطانيين الذين تجمعوا بالمئات داخل الحديقة في حفلات شواء جماعية.

26802826-8186935-People_exercising_at_the_Paddington_Recreation_Ground_appeared_t-a-43_1586001356378
 

 

26804682-8186935-image-a-7_1586005115667
 

 

26804680-8186935-image-a-6_1586005068417

ووفقاً لجريدة ديلي ميل البريطانية، فإن الشرطة ستواصل غلق بروكويل بارك على مدار الأيام القادمة، للحد من التجمعات الكبرى التي تساهم بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، في حين وجهت الشرطة بعد الاتهامات للأشخاص الذين قرروا تجاهل تعليمات رئيس الوزراء وإقامة حفلات شواء جماعية في الحديقة.

وناشدت الشرطة البريطانية مواطنيها عبر صفحاتهم بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بالبقاء داخل منازلهم وعدم تكرار تلك الواقعة مرة آخري، التي كانت مخاطرة كبيرة في ظل مواجهة الفيروس.

26801730-8186935-image-a-38_1585992534486
 

 

26803702-8186935-Cyclists_dog_walkers_and_pedestrians_were_all_exercising_along_t-a-33_1586001356359
 

 

26804686-8186935-Police_on_horseback_advised_this_man_in_Greenwich_Park_in_London-a-75_1586028222641
 
وعانت بريطانيا أمس من أسوء يوم في أزمة فيروس كورونا، بعد إعلان وفاة 708 أشخاص بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وهو ما تجاهله الآلاف وقرروا تحدى السلطات البريطانية والنزول في الشوارع.

وسجلت المملكة المتحدة عدد إصابات بلغ 41.903 منذ بداية تفشي الفيروس، بزيادة عدد حالات 3735 في أخر 24 ساعة فقط، فيما حصد الفيروس حياة 708 شخص، ليصل إجمالي حالات الوفاة لـ4313 حالة، بينما تعافى 135 شخصاً فقط وفقا لإحصائيات "وورلد ميتر"، لتأتى في المركز الثامن كأكثر دول العالم في عدد الإصابات بالفيروس.

26803940-8186935-On_the_River_Cam_in_Cambridge_this_morning_people_ignored_govern-a-114_1586048851312
 

 

26803938-8186935-People_enjoy_the_sunshine_on_the_seafront_at_Brighton_West_Susse-a-113_1586048851311
 

 

26801314-8186935-Cyclists_in_Regents_park_have_been_ignoring_the_government_s_soc-a-112_1586048851310
 

 

26814004-8186935-image-a-92_1586028987418
 

 

26813970-8186935-image-a-89_1586028876567
 

 

26814512-0-image-a-108_1586030749969
 

فيروس كورونا في بريطانيا

حديقة لندن

لندن

بوريس جونسون

كورونا في إنجلترا

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"إندبندنت": نظام الرعاية فى بريطانيا على وشك الانهيار بسبب كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 01:33 م

رئيس وزراء بريطانيا: سنتغلب على فيروس كورونا معًا بالبقاء فى منازلنا

الأحد، 05 أبريل 2020 01:32 م

خبير: وفيات كورونا فى بريطانيا قد تتراوح بين 7 آلاف و20 ألفا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:23 م

ارتفاع معدلات العنف المنزلى فى بريطانيا بنسبة 30% بسبب الحجر المنزلى

الأحد، 05 أبريل 2020 11:38 ص

ملكة بريطانيا تلقى خطابها للأمة حول كورونا اليوم.. ماذا ستقول للبريطانيين؟

الأحد، 05 أبريل 2020 09:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة