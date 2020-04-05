اليوم السابع
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بايدن: كورونا قد يجبر الديمقراطيين على عقد مؤتمر "افتراضي" لاختيار المرشح الرئاسي

الأحد، 05 أبريل 2020 06:34 م
بايدن: كورونا قد يجبر الديمقراطيين على عقد مؤتمر "افتراضي" لاختيار المرشح الرئاسي جو بايدن
(رويترز)

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قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ومتصدر المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة  إن الحزب قد يضطر إلى عقد مؤتمر "افتراضي" لاختيار مرشحه في أغسطس بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وبالفعل أرجأ الحزب الديمقراطي مؤتمره من يوليو  إلى أغسطس  في الأسبوع الماضي مشيرا إلى المخاوف من الوباء الذي دفع أغلب الولايات الأمريكية إلى إصدار تعليمات لسكانها بالبقاء في البيوت لاحتواء انتشار المرض.

وقال بايدن لقناة (أيه.بي.سي) التلفزيونية "قد نضطر إلى عقد مؤتمر افتراضي".

وأضاف "أعتقد أننا يجب ان نفكر في ذلك من الآن... قد لا نكون قادرين على حشد عشرة، عشرين، ثلاثين ألف شخص في مكان واحد".

واضطر بايدن ومنافسه بيرني ساندرز إلى وقف حملتيهما الانتخابيتين وأرجأت ولايات زاد عددها على 12 الانتخابات التمهيدية فيها.

ومع ذلك تعتزم ولاية ويسكونسن إجراء اقتراع شخصي يوم الثلاثاء على الرغم من نداءات لإرجاء التصويت.

وبعد سلسلة من الانتصارات في مارس آذار تقدم بايدن بفارق كبير في عدد المندوبين المطلوبين لضمان ترشيح الحزب له للانتخابات ليواجه الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وانتقد بايدن أداء ترامب في مواجهة أزمة كورونا قائلا "يتحرك ببطء شديد... ليس له ذنب في الفيروس لكن المواجهة مسؤوليته".

وواجه ترامب انتقادات لتهوينه من خطر الفيروس في البداية. واحتدم الجدل بين إدارته وعدد من حكام الولايات بسبب نقص الإمدادات الطبية ومن بينها أجهزة التنفس الصناعي.

ودافع الرئيس الأمريكي عن تحركه في مواجهة الجائحة وأشار إلى أن بعض حكام الولايات يبالغون في عدد أجهزة التنفس الصناعي التي تحتاج إليها ولاياتهم.

 

 

 


ترامب

بايدن

فيروس كورونا

الديمقراطيين

جو بايدن

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