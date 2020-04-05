انفو جراف.. بماذا تبرع أثرياء العالم لمواجهة كورونا؟

بادر العديد من رجال الأعمال حول العالم بالتبرع بأموالهم وببعض ممتلكاتهم لمساعدة بلدانهم على مواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينهم رجل الأعمال الأمريكى بيل جيتس الذى تبرع بـ 100 مليون دولار، وتبرع رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون بـ 250 مليون دولار الذى يعتبر من أكثر رجال الأعمال تبرعا لدعم حكومة دولته لكى تتجاوز محنتها فى مواجهة الفيروس القاتل.

كما دخل فى سباق التبرعات الهندى جوتام آدانفى بـ 13.3 مليون دولار، و الصيني جاك ما الذى دفع 14 مليون دولار لتطوير لقاح كورونا وتوزيع مليون قناع، ولم تقتصر التبرعات عند هذا الحد حيث قرر الروسى رومان أبراموفيتش تحويل احدى فنادقه الضخمة لاستضافة الأطباء، كما قدمت الإيطالية ماريانا أليوتي مصنعا للمطهرات مجانًا والفرنسي برنار أرنو حول مصانع العطور لتصنيع معقم اليدين مجانًا، ولا تزال قائمة تبرعات رجال الأعمال طويلة نذكرها فى الانفو جراف التالى: