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انفوجراف اليوم السابع للتوعية بكورونا يتحول لبوسترات بالمصانع والأماكن العامة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:38 م
انفوجراف اليوم السابع للتوعية بكورونا يتحول لبوسترات بالمصانع والأماكن العامة
كتبت تامر إسماعيل صالح

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تحولت المنتجات الإعلامية والإنفوجراف التى ينفذها "اليوم السابع" للتوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال صفحات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعى، إلى بوسترات زينت حوائط المصانع والورش والأماكن العامة.
 
وحرص العديد من المديرين وأصحاب المصانع والورش على تعليق مواد الانفوجراف والصور والأيقونات التي أنتجها موقع اليوم السابع، لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، وطريقة التعامل معه والوقاية منه، والفرق بين أعراضه وأعراض الأنفلونزا العادية.
 
 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورا لعدد من الأماكن التى تعلق على حوائطها المنتجات التوعوية لـ"اليوم السابع" كملصقات على الحوائط بعد طباعتها من على صفحات الموقع، ومن بينها، قيام محل حلويات شهير بنشر الانفوجراف "6 احتياطات لحماية طفلك من عدوى فيروس كورونا" وتوزيعه فى كل أرجاء المكان حتى يستطيع العاملون والمواطنون الاستفادة من المعلومات المنشورة فيه .
 
 
ويحرص "اليوم السابع" على تقديم منتجات إخبارية وتوعوية يومية بكافة الأشكال الصحفية الحديثة للتوعية بفيروس كورونا، وطرق الوقاية والحماية منه لكافة الفئات.
 
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كورورنا

فيروس كورونا

اليوم السابع

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