انطلاق الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى ببورسعيد.. اليوم

بورسعيد محمد فرج

أعلنت محافظة بورسعيد، انطلاق الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى، اليوم الأحد، على مستوى الجمهورية من المنازل وتم تقسيم الوقت لبدء الامتحان إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم عددا من المحافظات وتوقيت محافظة بورسعيد للدخول على الامتحان للصف الأول الثانوى الساعة 2 ظهرا حتى الرابعة عصرًا فيمكن الدخول على الامتحان الساعة 2.15 أو 2.30 أو حسب دخولك المهم خلال المدة الزمنية من 2 ظهرًا حتى الـ4 عصرًا .

وطمأنت المحافظة، أهالى بورسعيد بأن الامتحان تجريبى للتدريب الهدف منه هو تجربة منصة الوزارة والتدريب على طريقة الاسئلة والتدريب على عملية الامتحان الالكترونى بشكل كامل، ومن الممكن الدخول من خلال أى شبكة wifi من المنزل، أو من خلال شبكة «4G» الخاصة بشركات الاتصالات وسيعطى الطالب الوقت من تاريخ الدخول، وقالت أنه يمكن للطلاب التواصل عبر أرقام غرفة العمليات وهى "– 01270471047- 0122469055001287300037".