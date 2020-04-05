اليوم السابع
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انتظام الدراسة للطلاب الوافدين "أون لاين" بجامعة حلوان ومسابقات ترفيهية للطلاب

الأحد، 05 أبريل 2020 02:27 م
انتظام الدراسة للطلاب الوافدين "أون لاين" بجامعة حلوان ومسابقات ترفيهية للطلاب الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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يشارك مكتب الوافدين بجامعة حلوان فى العديد من المبادرات التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تهدف لدعم الطلاب الوافدين للتخفيف عنهم خلال التواجد بمقرات إقامتهم، خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالطلاب الوافدين،

 

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، في بيان للجامعة ،أن عملية التعليم عن بعد تسير بشكل منتظم بالنسبة للطلاب الوافدين حيث يتم  إتاحة كافة المقررات الدراسية للطلاب اون لاين ويتم متابعتها بصورة مستمرة، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة فى ضوء القرار الرئاسى المتخذ ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

 

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن هناك متابعة مستمرة لكافة متطلبات الطلاب الوافدين داخل مقرات إقامتهم ومتابعة ملفاتهم للوقوف على أى صعوبات قد تواجههم وحلها على الفور وتوفير كافة سبل الرعاية لهم لضمان وصول المحاضرات ومتابعة دروسهم أون لاين مع أعضاء هيئة التدريس وذلك بالتزامن مع حملة خليك فى البيت التى أطلقتها الدولة للحفاظ على صحة الطلاب لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأكد الدكتور أحمد عبد الغنى مدير مكتب الوافدين بالجامعة أن هناك متابعة دورية مع الطلاب لتطبيق منظومة التعليم عن بعد للطلاب الوافدين الدارسين فى مصر، ودعم لمشاركتهم فى المسابقات التى تنظمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال فترة بقائهم بمقراتهم خلال فترة تعليق الدراسة وبالتزامن مع حملة خليك في البيت للحفاط على صحة الطلاب ومنها مسابقات فى الغناء والرسومات والشعر والقصص القصيرة، ومسابقة لمجسم فانوس شهر رمضان لتحقيق التفاعل بين الطلاب.

 

 


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