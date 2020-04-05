اليمن يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الحوثى لرفع الحصار عن تعز

إيمان حنا

أدانت اليمن، على لسان وزير إعلامها معمر الأريانى، القصف الحوثى لسجن النساء فى محافظة تعز، وقال الأريانى عبر حسابه الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": ندين ونستنكر بشدة المجزرة الإرهابية البشعة التي ارتكبها مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" بقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز بثمان قذائف، والذي اسفر عن استشهاد 6 من النزيلات -بينهن طفلة كانت في زيارة لوالدتها التي قتلت ايضا- وإصابة أكثر من عشرين أخريات في حصيلة غير نهائية.

أضاف الاريانى: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومكتبها باليمن ممثلة بالسيدة ليز جراندي والمبعوث الخاص لليمن السيد مارتن جريفيث بإدانة هذه الجريمة النكراء التي تأتي في ظل دعوات دولية للتهدئة ووقف إطلاق النار،والضغط على المليشيا الحوثية لوقف جرائمها بحق المدنيين وإنهاء للحصار فورا.

وأكد أن هذه الجريمة البشعة استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي ترتكبه المليشيا الحوثية بحق المدنيين دون تفريق بين رجل وامرأة وطفل وشاب وكهل، واستهدافها الأحياء السكنية والأعيان المدنية والانتقام الممنهج من محافظة تعز عاصمة اليمن الثقافية التي رفضت المشروع الكهنوتي البغيض.

وكانت ميلشيات الحوثى فى اليمن مجزرة جديدة فى السجن المركز للنساء بمحافظة تعز، ما أسفر عن وفاة 6ست سجينات وقرابة 20 مصابة ، وفق وكالة الانباء اليمينة سبأ.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات، المجزرة البشعة التى ارتكبتها مليشيا الحوثي مساء اليوم بقصفها سجن النساء بمدينة تعز.

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لردع المليشيا ووقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.