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اليمن: تحالف رصد يدين استهداف ميليشيا الحوثى للسجن المركزى فى تعز

الأحد، 05 أبريل 2020 08:45 م
اليمن: تحالف رصد يدين استهداف ميليشيا الحوثى للسجن المركزى فى تعز جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ

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أدان التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) قصف ميليشيا الحوثي، لقسم النساء بالسجن المركزى بمحافظة تعز والذى أسفر عن مقتل 6 نساء وطفلة كانت تزور والدتها وجرح أكثر من 20 أخريات.

وعبر التحالف فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد - عن استنكاره لهذه الجريمة التى تأتى فى خضم الحملة لإطلاق السجناء والمعتقلين خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد واستجابة لمناشدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامى لحقوق الإنسان ميشيل باشيت فى هذا الصدد.

وأشار تحالف رصد فى بيانه، إلى أن القصف الحوثى للسجن المركزى يبدو متعمدا لإفشال المناشدات والمساعى لإطلاق السجناء حماية لهم من جائحة كورونا، وردا عمليا من المليشيا الإرهابية على رفضها لتلك المساعى الإنسانية.

ودعا تحالف رصد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس، والمفوض السامى لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى القيام بمسئولياتهم فى هذا الصدد وإلزام ميلشيا الحوثى بإطلاق سراح السجناء المتفق عليهم بموجب مشاورات السويد وبقية السجناء والمعتقلين استجابة للحملة العالمية لإطلاق المعتقلين والسجناء لتفادى تعرضهم لوباء كورونا.

كما دعا الجميع إلى ضرورة القيام بالترتيبات اللازمة بما يضمن إطلاق السجناء والمعتقلين حماية لهم من التعرض للوباء.

 


اليمن

أخبار اليمن

ميليشيا الحوثى

السجن المركزى

تعز

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