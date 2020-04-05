اليابان تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا فى يوم واحد.. وإجمالى الإصابات 1034

طوكيو(أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أعلى معدل للإصابات فى نفس اليوم، وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى العاصمة طوكيو وصل إلى 1034 حالة، وهو تطور يمكن أن يزيد من نداءات رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد.

وتأتي حصيلة اليوم الأحد، بعد الإبلاغ عن 118 حالة فى طوكيو أمس السبت، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها الزيادة اليومية 100 حالة.

وأشارت الحكومة اليابانية إلى إنها نجحت في توفير نحو 900 سرير حتى الآن للمرضى، وتم نقل 817 مصابا إلى المستشفى في طوكيو حتى مساء أمس السبت.

وكانت مصادر في الحكومة اليابانية، ذكرت أن الحكومة تعتزم تخزين ما يكفي لمليوني شخص من عقار "أفيجان" المضاد للإنفلونزا، حيث يتم إجراء اختبارات سريرية للعقار كعلاج لفيروس كورونا.

وقالت المصادر - حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن هذه الخطة هي جزء من مسودة حزمة إجراءات اقتصادية طارئة من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها هذا الأسبوع، حيث تنص المسودة على أن الفيروس يشكل تحديا خطيرا للاقتصاد الياباني.

وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن إجراءات سيتم اتخاذها على مرحلتين؛ تدعو المرحلة الأولى إلى تقديم دعم طارئ للناس في حين تكافح البلاد لاحتواء الفيروس، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع.

وتابعت المصادر أن الخطة تقضي أيضا بتقديم نحو 2800 دولار للأسر التي انخفضت دخولها إلى مستوى معين بسبب وباء كورونا المستجد، كما تخطط الحكومة لتقديم إعانات مالية إضافية لإعالة الأطفال.