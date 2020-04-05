المدارس اليابانية توثق ارتباط الطلاب بمدرستهم واستمرار التعليم عن بعد.. صور

كتب محمود طه حسين

قالت وحدة المدارس المصرية الياباينة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فى ضوء حرص المدارس المصرية اليابانية على سلامة الطلاب واتساقًا مع قرار تعليق الدراسة، اتجهت إدارة المدارس إلى توثيق ارتباط الطلاب بمدرستهم واستمرارهم فى التعليم عن بعد من خلال التطبيق بالإضافة إلى بث أنشطة مختلفة ومتميزة لتنمية شخصيتهم واكتشاف مهاراتهم الفنية والحفاظ على صحتهم، نتمنى تفاعل أولياء الأمور وتشجيع الطلاب في الاستمتاع بـ"التعلم عن بعد" والاستفادة من هذه الفترة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، عدة نقاط مهمة، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

وأوضح الوزير: سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم، وعناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه مهم أن يذكر الطالب المرجع الذى يستند عليه فى البحث، بأن يقول حصلت على المعلومة من منصة التعلم أو كتاب كذا ويذكر اسم الكتاب، والفكرة هى صياغة البحث من خلال المراجع ونتعلم من المراجع مش ننقلها "كوبى وبست"، موضحا أن هناك فرق فى المشاريع يراعى الفئة العمرية.

وتابع الوزير: إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسى أو أى كتاب متوفر لديه فى موضوع المشروع البحثى، ومتاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثى على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهى ستقوم بدورها فى إرساله للوزارة عبر المنصة، ومعلم الفصل دوره استرشادي ومساعد للطلبة فى إعداد المشروعات البحثية، والوزارة هى من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).



FB_IMG_1586122099001



FB_IMG_1586122102064



FB_IMG_1586122107955



FB_IMG_1586122112965



FB_IMG_1586122117407



FB_IMG_1586122122319