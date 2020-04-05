وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا - في تصريح صحفي - إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره، وحفاظًا على الصحة العامة، وتجنبًا للعدوى بهذا الفيروس.

وأوضح أنه على المعنيين بهذا القرار، إرسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي، أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من (المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية)، إلى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية؛ وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة، من بينهم حالتان من أبناء الجالية المصرية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة، وعدد من تم شفاؤهم 99 حالة وفق صحيفة الراى الكويتية.