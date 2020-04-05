اليوم السابع
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الكويت تغلق أسواق الأغنام والماشية والأسماك أمام الجمهور لمواجهة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:59 م
الكويت تغلق أسواق الأغنام والماشية والأسماك أمام الجمهور لمواجهة كورونا سوق أغنام
الكويت (أ ش أ)

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أعلنت الكويت، اليوم الأحد، إغلاق كافة أسواق بيع الأغنام، والماشية، والأسماك، أمام الجمهور، والسماح ببيعها لهم فى الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحى – في بيان صحفي – إنه تقرر غلق كافة أسواق بيع الأغنام والماشية أمام الجمهور، على أن يسمح لها بالبيع للمسالخ فقط، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا غلق كافة المسالخ أمام الجمهور، على أن يسمح لها ببيع لحوم الذبائح للجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية، ومحلات بيع اللحوم، والمطاعم والفنادق.

وأوضح أن القرار ينص كذلك على أن تغلق كافة أسواق الأسماك أبوابها أمام الجمهور، ويقتصر عملها على البيع للجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية، والمطاعم، والفنادق، ومحلات الأسماك بمختلف أنواعها.

وأكد المنفوحي أن القرار ينص كذلك على أن تكون أولوية البيع، بحسب الترتيب التالي، ابتداء بالجمعيات التعاونية، ثم الأسواق الموازية، فالمطاعم، ثم الفنادق، فمحلات بيع الأسماك، لافتا إلى أن على جميع الجهات المعنية العمل بما جاء في القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الأحد، تطبيق الحجر المنزلى الإلزامى على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسى واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يومًا؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا - في تصريح صحفي - إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره، وحفاظًا على الصحة العامة، وتجنبًا للعدوى بهذا الفيروس.

وأوضح أنه على المعنيين بهذا القرار، إرسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي، أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من (المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية)، إلى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية؛ وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل.

 

 


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